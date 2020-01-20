Кондинский район, Югра, , 16:11 — REGNUM Власти Кондинского района ХМАО безосновательно отказали в жилье по договору социального найма семье с ребёнком-инвалидом. На защиту граждан встала прокуратура Югры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве региона.

Установлено, что в семье жителей посёлка Междуреченский воспитывается ребенок-инвалид, страдающий тяжёлой формой хронического заболевания, при котором положено отдельное жильё. Они стояли в соответствующей очереди на внеочередное получение квартиры.

Однако в нарушение требований жилищного законодательства муниципалитет исключил семью с ребёнком-инвалидом из списка нуждающихся в жилье. Мать семейства обратилась в прокуратуру, которая в свою очередь вышла с иском в суд.

Требования прокурора в защиту семьи были судом удовлетворены. Жильё заявителям предоставлено.