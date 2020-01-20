Москва, , 16:10 — REGNUM Полицейские задержали мужчину, который 17 января открыл стрельбу по автомобилю на 3-й Фрунзенской улице у дома 38/12. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по г. Москве.

Согласно заявлению, поступившему в полицию от 32-летнего мужчины, вечером 17 января неизвестный, находящийся в автомобиле марки BMW, произвёл несколько выстрелов из предмета, схожего с пистолетом, в сторону автомобиля «Лада», в котором находился заявитель и его знакомая. После инцидента стрелявший скрылся с места происшествия.

Полицейским удалось установить личность стрелявшего — им оказался житель одного из домов по улице Павла Андреева. У задержанного изъят предмет, схожий с пистолетом — полиция направила его на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство», с задержанного мужчины взята подписка о невыезде.