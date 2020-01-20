Воронеж, , 16:10 — REGNUM Около 46 млн рублей присвоил экс-руководитель одной из управляющих компаний Воронежа. Как сообщили 20 января в пресс-службе Главного управления МВД по Воронежской области, дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием передано в суд.

Предварительным следствием установлено, что руководитель предприятия заключил с поставщиками коммунальных услуг несколько договоров — в соответствии с ними, одна организация предоставляла услуги по водоснабжению, теплоснабжению или электроснабжению, а другая их оплачивала. В результате в 2013—2018 годах обвиняемый присвоил около 46 млн рублей, деньгами он, отметили в полиции, распорядился «не по целевому назначению».

«Таким образом, обвиняемый при отсутствии признаков хищения путем злоупотребления доверием причинил ресурсоснабжающим организациям имущественный ущерб в особо крупном размере на сумму более 46 млн рублей», — уточнили в ГУ МВД по региону.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГУ МВД Воронежской области сообщило о завершении расследования и передаче в суд дела в отношении экс-директора одной из УК Воронежа, который не перевёл поставщику тепла около 16 млн рублей, оплаченных жителями. Деньгами он также распорядился «не по целевому назначению».

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-директор воронежской УК обманул поставщика тепла на 16 млн рублей