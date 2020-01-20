Ростов-на-Дону, , 15:50 — REGNUM В Ростовской области в 2019 году в целом среди населения возросло количество отравлений спиртосодержащими продуктами, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора. За год всего зарегистрировано 1 тыс. 60 случаев острых отравлений. Это на 94 случая больше, чем в 2018 году.

При этом отравлений среди детей и подростков в сравнении с 2018 годом стало меньше на 14,3%. На детей и подростков приходится 6,4% от общего числа отравлений спиртосодержащей продукцией на Дону.

Специалисты указали и на сокращение количества смертельных отравлений. Так, в 2019 году 86 человек погибли, что на 9,3% ниже уровня 2018 года.

По информации ведомства, увеличилось число отравлений спиртосодержащей продукцией среди жителей Ростова-на-Дону, Шахт и Гуково, а также Пролетарского, Красносулинского и Цимлянского районов. Ведущее место по числу острых отравлений от спиртсодержащей продукции остаётся за этанолом.