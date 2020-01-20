Прага, , 15:49 — REGNUM Глава Сената Чехии — верхней палаты парламента страны — Ярослав Кубера скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщила 20 января журналистам пресс-секретарь Сената Суе Нгуен.

Кубера умер в городе Теплице на северо-западе Чехии. Его смерть наступила 20 января из-за проблем со здороьем.

Других подробностей Нгуен не привела.

По данным пражской газеты Pravo, Кубера скончался скоропостижно. Ему стало плохо по дороге в свой офис 19 января. Политика госпитализировали, он скончался в больнице.

Ярослав Кубера возглавлял Сенат Чехии с ноября 2018 года. Временно исполнять его обязанности будет первый вице-спикер Иржи Ружечка.