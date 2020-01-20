Москва, , 15:39 — REGNUM Трагедия в хостеле на цокольном этаже в пермском доме показала необходимость введения изменений в Жилищный кодекс РФ. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко на телеканале «Россия 24».

«Сегодня утром было совещание комитета и мы приняли решение в течение недели проанализировать нормативно-правовую законодательную базу, внести соответствующие предложения по законодательному урегулированию, чтобы больше такие ситуации не повторялись», — заявил Мельниченко.

По его словам, изменения могут коснуться части 4 статьи 36 Жилищного кодекса.

«Вот, наверное, здесь надо очень внимательно рассмотреть и закрыть такую возможность, потому что мы увидели ситуацию — размещался хостел, а там были инженерные коммуникации, которые высокую степень износа имели, в результате чего пострадали люди. Нам надо ввести запрет на размещение хостелов в подвальных и цокольных помещениях, где находятся инженерные коммуникации, обеспечивающие лиц, проживающих в доме. Это мнение членов нашего комитета», — указал он.

Как сообщалоИА REGNUM, ночью 20 января в Перми кипяток затопил цокольный этаж дома на улице Советской Армии, 21, где находился мини-отель. Пять человек, в том числе маленькая девочка, погибли. Ещё трое госпитализированы.