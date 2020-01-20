Лежин, , 15:43 — REGNUM В Запорожской области Украины два человека случайно подорвались на гранате, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

19 января полицейские получили информацию, что в селе Лежин произошёл взрыв. Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в частном доме тела хозяина дома и местного жителя 1981 года рождения с осколочными ранениями.

Полицейские изъяли с места происшествия остатки корпуса гранаты «Ф-1», рычаг взрывателя и другие доказательства. По предварительной информации, взрыв произошёл случайно, когда мужчины распивали спиртные напитки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области в автомобиле был обнаружен труп боевика, участвовавшего в карательной операции против Донбасса. Задержанный водитель сознался в убийстве и заявил, что вёз тело в полицию.

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