Анкара, , 15:41 — REGNUM За прошедшую неделю правоохранительные органы Турции арестовали 2 тыс. 402 нелегальных мигранта, об этом 20 января сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, большая часть беженцев была арестована в провинции Эдирне на границе с Грецией и Болгарией.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока, пытающихся спастись от внутренних конфликтов в своих странах. В частности, речь идет о Сирии.

В 2015 году Анкара заключила соглашение с Брюсселем, в соответствии с которым граница для нелегалов была закрыта, что привело к значительному сокращению миграционного потока на территорию содружества.

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