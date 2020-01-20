Москва, , 15:32 — REGNUM Теплосеть дома в Перми, где произошёл прорыв трубы и затопило хостел на цокольном этаже, должна была проверяться ведомствами, даже несмотря на статус бесхозной. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко на телеканале «Россия 24».

«Здесь, мне кажется, надо разбираться. Потому что хостелы вообще-то проверяются. Они проверяются как властями местного самоуправления, так и территориальными подразделениями Ростехнадзора, пожарной службой и, соответственно, Роспотребнадзором», — заявил Мельниченко.

«Здесь надо понять, на каком этапе должностные лица принимали какие решения. Но то, что труба была бесхозной, — это, конечно, безобразие. И я думаю, что, к сожалению, такие случаи у нас будут не единичные по стране», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 20 января в Перми кипяток затопил цокольный этаж дома на улице Советской Армии, 21, где находился мини-отель. Пять человек, в том числе маленькая девочка, погибли. Ещё трое госпитализированы. При этом теплосеть, из-за порыва которой произошла трагедия в хостеле, до конца 2019 года была бесхозной.