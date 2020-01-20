ростов, , 15:20 — REGNUM Ростовские следователи выясняют обстоятельства ЧП, которое произошло на реке Маныч в Весёловском районе в октябре 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР 20 января.

Фигурантом уголовного дела по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном» стал мужчина, допустивший столкновение двух маломерных судов.

«Подозреваемый вместе со своим знакомым, двигаясь на моторной лодке «Волжанка 45» по реке Маныч в Весёловском районе, в нарушение правил плавания судов по внутренним водным путям допустил столкновение с надувной резиновой лодкой «Фрегат — 320» под управлением местного жителя, в результате чего последний получил множественные травмы», — уточнили в ведомстве.

Пострадавшему причинён тяжкий вред здоровью.