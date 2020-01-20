Омск, , 15:17 — REGNUM В Называевском районе Омской области зафиксирован очаг бешенства. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 января в областном управлении Россельхознадзора.

Вирусологическое исследование биоматериала показало, что в деревне Дурбет Называевского района выявлен вирус бешенства у лисы. В ближайшее время на указанной территории введут карантин по бешенству.

В ведомстве напомнили, что Омская область традиционно является территорией, неблагополучной по бешенству. В 2019 году в регионе было зарегистрировано 17 случаев бешенства, с начала 2020 года — два случая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области объявлен второй с начала года карантин по бешенству.