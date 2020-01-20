Москва, , 15:11 — REGNUM Гражданский кодекс России допускает размещение хостела в подвале и цокольном этаже, несмотря на это, что это может войти в определённое противоречие с нормами Жилищного кодекса. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко на телеканале «Россия 24».

«Тут надо понять, как он там оказался. С учётом того, что там размещаются коммуникации, то непонятно, кто давал вообще разрешение на то, чтобы хостел там находился. Потому что доступ к общедомовым инженерным коммуникациям для их постоянного обслуживания и эксплуатации, в соответствии с частью 1 статьёй 36 Жилищного кодекса, должен быть постоянный. Не предполагается, что там должно что-то находиться, что затрудняет обслуживание этих сетей», — заявил Мельниченко.

«Вместе с тем есть часть 4 статьи 36 Гражданского кодекса, и там передача помещения общего имущества на квартиру в пользование иным лицам возможна лишь при принятии соответствующего решения собственников помещения. Это, в общем-то, не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц. Поэтому здесь надо понять, как этот хостел там возник», — подчеркнул он.

Как сообщалоИА REGNUM, ночью 20 января в Перми кипяток затопил цокольный этаж дома на улице Советской Армии, 21, где находился мини-отель. Пять человек, в том числе маленькая девочка, погибли. Ещё трое госпитализированы.