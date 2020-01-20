Москва, , 15:07 — REGNUM Правовые основания для расположения хостела на цокольном этаже в доме в Перми, где произошла трагедия, остаются непрояснёнными. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко на телеканале «Россия 24».

«Это ужасная трагедия. Мне, например, пока совершенно непонятно, как хостел оказался в этом цокольном этаже, где проходили некие магистрали, прежде всего, тепловые сети. По большому счёту, его там быть не должно, потому что, насколько я понимаю ситуацию, — я думаю, более чётко мы поймём когда следственные органы проведут там соответствующие мероприятия. Но это, по всей видимости, было общее имущество собственников такого дома», — заявил Мельниченко.

Как сообщалоИА REGNUM, ночью 20 января в Перми кипяток затопил цокольный этаж дома на улице Советской Армии, 21, где находился мини-отель. Пять человек, в том числе маленькая девочка, погибли. Ещё трое госпитализированы.