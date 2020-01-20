Вильнюс, , 14:56 — REGNUM Сотрудники литовской Службы охраны государственной границы Литвы пресекли попытку незаконного провоза в Литву птиц — трёх голубей и двух снегирей, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 января.

По данным ведомства, контрабанду обнаружили во время пересечения белорусско-литовской границы. Два гражданина Литвы возвращались из Белоруссии в Литву на автомобиле VW Touran. Их документы были в порядке, однако во время осмотра багажа пограничники обратили внимание на картонную коробку. Путешественников попросили её открыть. Там оказался живой голубь.

При досмотре самих путешественников, под их куртками обнаружили ещё двух голубей и двух снегирей. Начато расследование, птицы переданы литовским ветеринарам.