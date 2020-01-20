Ижевск, , 14:50 — REGNUM В Белоруссии задержаны подозреваемые в двойном убийстве, которое произошло в Ижевске летом 2019 года. Об этом заявил глава следственного управления СКР по Удмуртии Руслан Тугушев.

Он уточнил, что в настоящее время решается вопрос об экстрадиции подозреваемых в Россию, ожидается, что они будут доставлены в Удмуртию в феврале, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск».

Как сообщало ИА REGNUM, в одной из квартир на улице Холмогорова днем 14 июня были обнаружены тела 44-летнего мужчины и его 22-летнего сына с признаками насильственной смерти. При этом из квартиры пропали драгоценности на сумму более 6 млн рублей и деньги из сейфа в сумме более 10 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 («Убийство двух лиц из корыстных побуждений») и п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших»).

Личности подозреваемых были установлены в кратчайшие сроки — ими оказались трое жителей республики. Один из них был задержан, двое других скрылись. Позднее двоих подозреваемых объявили в международный розыск.