Москва, , 14:30 — REGNUM Правоохранительные органы задержали в Москве 46-летнего Эдуарда Г., подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным СМИ, 18 января в полночь преступник подкараулил 45-летнюю жертву в подъезде дома на юге Москвы. Он совершил в отношении женщины интимные действия, а также отобрал у неё телефон стоимостью 12 тыс. рублей.

Подозреваемого задержали 19 января, в отношении него расследуется уголовное дело по ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Отмечается, что Эдуард нигде не работает, ранее был судим за кражу и хранение наркотиков.