Рубцовск, Алтайский край, , 14:28 — REGNUM Теперь уже бывший глава Рубцовска (Алтайский край) отправился на скамью подсудимых по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения»).

Как пояснила помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова, собранные следствием доказательства позволяют говорить о том, что с сентября 2013 по август 2015 года чиновник мошенническим путем завладел денежными средствами (в размере более одного миллиона ста тысяч рублей), принадлежащими акционерному обществу, у которого в рамках договора на выполнение работ по ремонту железнодорожных подъездных путей с МУП «Рубцовские тепловые сети», образовалась задолженность по оплате данных работ.

Мзда была взята «за содействие в выплате задолженности по оказанным услугам». Уголовное дело уже направлено суд.