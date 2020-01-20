Симферополь, , 14:22 — REGNUM В центре Симферополе в служебном помещении для охраны погиб пожилой мужчина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили местные жители.

«Соболезную родным и близким погибшего. Пожар произошёл 18 января около 16:00 — на улице Большевистская. Сгорела сторожка вместе с охранником», — сообщил в соцсетях симферополец Алексей.

По словам местных жителей, пожарные оперативно прибыли на вызов, но проезд был заблокирован припаркованными автомобилями, а пожарный выезд — незаконной постройкой. В главном управлении МЧС по РК ситуацию пока не комментируют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одной из бань евпаторийского СПА-комплекса также произошёл пожар. Сотрудники МЧС эвакуировали 59 человек. Никто не пострадал.