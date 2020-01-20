Тобольский район, Тюменская область, , 14:17 — REGNUM Следователи Тюменской области официально подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении бывшего главы Тобольского района Юрия Батта по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР.

Следствие полагает, что Юрий Батт весной 2018 года подписал два разрешения одной из фирм на использование земель Абалакского природного заказника. Предприятием были нарушены технологии добычи и складирования песка, а также использовалась техника, что категорически запрещено в природном охраняемом месте.

В результате действий фирмы был уничтожен плодородный слой почвы на площади около 9,1 гектаров. Ущерб составил около 2,3 млрд рублей.

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