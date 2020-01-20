Пермь, , 14:09 — REGNUM В Перми введён режим ЧС после гибели пятерых человек в отеле на улице Советской Армии. Постановление подписал мэр Дмитрий Самойлов.

В результате прорыва трубы затопило подвал дома №21 в Индустриальном районе. Там находился мини-отель.

В доме отключены электричество, газ, отопление и горячая вода. Сотрудники райадминистрации обходят квартиры и выясняют степень их повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 20 января кипятком насмерть обварились три женщины, мужчина и девочка. Ещё шесть человек получили ожоги, трое из них попали в больницу.