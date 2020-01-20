Ставрополь, , 14:25 — REGNUM Водитель легкового автомобиля на Ставрополье уснул за рулём и сбил троих человек на обочине дороги. Двое из них скончались, третий находится в больнице, сообщили ИА REGNUM 20 января в пресс-службе краевого управления ГИБДД России.

Трагедия произошла около 03:30 утра в Советском округе на трассе Кочубей — Зеленокумск — Минеральные Воды. Пострадавшие ремонтировали на обочине автобус Kia Granbird. Однако водитель Hyundai Solaris, который, по предварительной версии, уснул за рулем и спровоцировал аварию, их не заметил.

При этом люди, чинившие автобус, также нарушили правила дорожного движения — они не выставили знак аварийной остановки и не надели светоотражающие жилеты.

Один из пострадавших от полученных травм скончался на месте, второй умер в больнице. В настоящее время в медучреждении остается третий пострадавший, а также сам водитель легковушки. По факту ДТП проводится проверка.