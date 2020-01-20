Самара, , 14:09 — REGNUM Почти сорок домов в Самаре остались без холодной воды. Об этом 20 января сообщает пресс-служба администрации Промышленного района города.

По сообщению пресс-службы ведомства, отключение домов на ул. Солнечная, ул. Георгия Димитрова, ул. Демократическая и ул. Георгия Димитрова произошло из-за проведения ООО «СамЭК» ремонтных работ на водоводе в районе дома № 81 по ул. Солнечная.

Отмечается, что подачу воды в дома планируют возобновить к 16:00 часам 20 января.

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