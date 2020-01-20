Иркутск, , 14:06 — REGNUM В Иркутской области заявили о двукратном сокращении объемов изъятого контрафактного алкоголя в 2019 году. Как пояснили в пресс-службе регионального Главного управления МВД России, весь годовой объем выявленной «палёнки» составил 252 тысячи литров.

Помимо этого, правоохранителям удалось пресечь деятельность трёх организованных групп, в которые входило 39 человек, специализировавшихся на изготовлении фальсифицированного алкоголя и организации каналов поставки в область контрафактных спиртных напитков.

Чаще всего спиртное подделывали в Иркутске, Братске и Усолье-Сибирском.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 9 по 18 октября 2019 года правоохранители Иркутской области провели операцию «Алкоголь», в рамках которой из незаконного оборота было изъято более 10 тыс. литров алкоголя.

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