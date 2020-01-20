Краснодар, , 13:57 — REGNUM Пассажирский лайнер компании Utair совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара. Об этом сообщает 20 января «Пятый канал».

Самолёт приземлился в Краснодаре вечером 19 января, он следовал из Краснодара в Сочи. Экипаж принял решение о посадке из-за не убравшейся стойки шасси.

На борту находились 47 пассажиров, пострадавших нет. Людей отправят к месту назначения резервным бортом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее утечка топлива привела к экстренной посадке лайнера в аэропорту Ханты-Мансийска.

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