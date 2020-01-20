Красноярск, , 13:50 — REGNUM В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства травмирования ребёнка в детском саду, сообщили ИА REGNUM 20 января в Главном следственном управлении СКР по региону.

Сообщение о тяжёлой травме девочки поступило в следствие 17 января. Проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, 15 января четырёхлетняя девочка после прогулки упала в раздевалке детского сада и ударилась животом об угол скамейки.

«Возможно, в результате падения она получила травму внутренних органов», — говорится в сообщении ведомства.

Девочку госпитализировали в детскую больницу и прооперировали. Сейчас она находится в стационаре, её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодаре в сентябре 2019 года умер ребёнок, получивший травмы при падении дерева в детсаду.