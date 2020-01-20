* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Дамаск, , 13:49 — REGNUM Демократические силы Сирии (ДСС), состоящие преимущественно из сирийских курдов, ликвидировали одного боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 20 января сообщает Kurdistan24.

По данным журналистов, спецоперация прошла в провинции Дейр-эз-Зор, отмечается, что ликвидированный бандит отвечал в террористической группировке за финансирование.

«Наши подразделения в ходе проведенной спецоперации также изъяли большое количество боеприпасов и документов», — приводит издание слова представителя ДСС.

Напомним, несмотря на то, что «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) фактически было разгромлено в Сирии и Ираке, многочисленные спящие ячейки террористов продолжают функционировать.

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.