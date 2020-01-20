Смоленск, , 13:36 — REGNUM Бывший директор парка культуры и отдыха АНО «Парк культуры и отдыха Соловьиная роща» Смоленска, обвиняемый в многомиллионной растрате, арестован, сообщили 20 января в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Смоленской области. В отношении него расследуется уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ («Растрата, совершенная в особо крупном размере»).

По версии следствия, в период с июня 2016 года по июнь 2017 года директор парка организовал проведение оценки рыночной стоимости имущества организации — здания на проспекте Строителей города Смоленска. В соответствии с отчётом рыночная стоимость здания была определена в сумме около 4,5 миллионов рублей — при реальной стоимости более чем 15,7 млн. Позже подозреваемый подготовил решение внеочередного собрания правления организации, в которое внес ложные сведения о том, что сделка по продаже данного здания одобрена. В результате здание было продано за 4,6 млн рублей

«Таким образом, в результате действий подозреваемого АНО «Парк культуры и отдыха «Соловьиная роща» был причинен материальный ущерб в сумме более 11 миллионов рублей», — уточнили в СК.

В настоящее время решением суда по ходатайству следствия подозреваемый арестован.

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