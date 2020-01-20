Железногорск, Красноярский край, , 13:31 — REGNUM В городе Железногорске Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту беременности 13-летней девочки. Об этом ИА REGNUM 20 января сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 134 УК РФ («Половое сношение, совершённое с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста»).

По предварительной версии следствия, 13-летняя школьница в ноябре 2019 года «вступила в интимные отношения» со своим знакомым. Позже выяснилось, что девочка забеременела.

Расследование продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее красноярские массмедиа предположили, что отцом ребёнка школьницы мог оказаться 10-летний мальчик.

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