Уфа, , 13:36 — REGNUM Виновник дорожного конфликта в Уфе выплатит 60 тысяч рублей в качестве морального вреда. Об этом 20 января сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел в декабре 2018 года. Семья с двумя малолетними детьми ехала на своем автомобиле по ул. Революционной.

В какой-то момент, создавая аварийную ситуацию, их обогнала автомашина «Хендай Туссон» и перегородила дорогу.

Водитель «Хендай Туссон» начал драку с супругом истицы. При этом, малолетние дети видели, как мужчина наносил удары кулаком в лицо и по различным частям тела потерпевшего.

Отмечается, что психолого-психиатрическая экспертиза пришла к выводу, что в результате происшествия детям причинены нравственные страдания.

В итоге суд принял решение взыскать с виновника компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей.

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