Казань, , 13:23 — REGNUM В Татарии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») по факту обнаружения тела 4-месячного мальчика с ожогами различных частей тела. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По версии следствия, мать уложила ребёнка спать рядом с собой на диван. Ночью мальчик скатился с дивана на батерею и получил смертельные ожоги. Тело ребёнка обнаружил пришедший утром домой отец.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года в одну из больниц Санкт-Петербурга доставили 20-летнего молодого человека, который получил обширные ожоги различных частей тела. По данным правоохранителей, мужчина был пьян и уснул у раскаленной батареи.