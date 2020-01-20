Чита, , 13:12 — REGNUM Только по счастливой случайности не пострадал никто из школьников, пришедших сегодня, 20 января, на консультацию в кабинет географии читинской школы №29. Как сообщает один из участников группы «Регион Чита» в ВК, в классе обрушился потолок и чуть не прибило ребёнка. На фотографиях видно, что потолок начал рушиться прямо над партами и что одна из них, куда упал внушительный кусок штукатурки, полностью разрушена.

В читинской школе №29 разрушилась часть потолка Цитата из группы «Регион Чита75»

Парта, на которую упал фрагмент потолка в читинской школе №29 Цитата из группы «Регион Чита75»

«Детей оперативно вывели из кабинета, пострадавших нет, причины обрушения выясняются. Трещин и протечек не обнаружено», — сообщили газете»Вечорка» в пресс-службе комитета по образованию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье существует давняя проблема с ремонтом школ. С приходом нового руководства в Забайкалье стало поступать много федеральных средств, однако их всё ещё недостаточно для решения основных проблем. В частности, как следует из официального сообщения краевых законодателей, речь идёт о большом количестве образовательных учреждений края, которые не ремонтировали десятилетиями.

Читайте также: Забайкальские школы не видели ремонта десятилетиями — власти