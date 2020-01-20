Калуга, , 14:04 — REGNUM Прокуратурой Калуги признано обоснованным возбуждение уголовного дела по факту кражи 10 обезьян из Центра реабилитации диких животных «Феникс», сообщает 20 января корреспондент ИА REGNUM.

Предварительным следствием установлено, что неизвестный проник в помещение ангара центра, откуда украл находившихся на передержке обезьян породы «Макак Яванский» в количестве 10 штук, которые ранее были изъяты в Брянской области сотрудниками ГИБДД при остановке автомобиля для проверки документов. Затем злоумышленник с похищенными обезьянами скрылся с места происшествия, причинив государству в лице Росприроднадзора материальный ущерб на сумму не менее 250 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление виновных лиц. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет.

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