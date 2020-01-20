Улан-Удэ, , 13:09 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ объявили в розыск неизвестного мужчину, подозреваемого в нападении на 17-летнюю школьницу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, инцидент произошёл утром 20 января на территории школы.

Девочка направлялась на занятия, когда её сзади догнал мужчина, распылил газ в лицо и потребовал деньги. Испуганная школьница отдала ему 700 рублей.

«Затем злоумышленник попытался раздеть потерпевшую и совершить насильственные действия сексуального характера, но испугался приближавшихся прохожих, оставил жертву и скрылся с места происшествия», — отметили в СКР.

Следователи изъяли видеозаписи с камер наблюдения, на которых видно, как злоумышленник убегает. Также правоохранители просят местных жителей сообщить подробности, если им что-либо известно.

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