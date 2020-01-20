Липецк, , 12:55 — REGNUM В Липецкой области с 17 по 19 января было выявлено 2146 нарушений Правил дорожного движения. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областного управления МВД.

За рулём автомобилей 26 водителей находились в состоянии опьянения. Их привлекли к административной ответственности. 150 человек были привлечены к ответственности за то, что ездили без ремней безопасности.

За выходные был зарегистрирован 1141 случай превышения скорости и 149 нарушений правил парковки.

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