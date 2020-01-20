Иркутск, , 12:53 — REGNUM Принципиальная позиция прокуратуры Иркутской области позволила уволить бывшего министра лесного комплекса Сергея Шеверду с формулировкой не «по собственному желанию», а «в связи с утратой доверия». Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Дело в том, что ранее прокурорской проверкой было установлено: Сергеем Шевердой, как лицом, занимающим государственную должность Иркутской области, представлены заведомо недостоверные и неполные сведения о доходах и расходах, что в силу требований Федерального закона «О противодействии коррупции» влечет увольнение в связи с утратой доверия.

Поэтому Кировский районный суд Иркутска удовлетворил иск прокурора Иркутской области к теперь уже бывшему губернатору Сергею Левченко, который должен был принять указ об освобождении от должности Сергея Шеверды с формулировкой «в связи с утратой доверия». После отставки Левченко увольнять бывшего министра лесного комплекса «по статье» пришлось новому главе Приангарья — врио губернатора Игорю Кобзеву.

Как уже сообщало ИА REGNUM, скандально известным дело о масштабных лесных вырубках в заказнике «Туколонь» стало летом 2019 года, после ареста в московском аэропорту «Шереметьево» одного из главных фигурантов — лесного министра Приангарья Сергея Шеверды. Его подозревают в том, что он доподлинно знал о незаконности сплошной рубки, но ничего не предпринял.

В конце августа 2019 года иркутское правительство известило о том, что министр лесного хозяйства региона Сергей Шеверда «вынужден был написать заявление освободить его от занимаемой должности». Уведомление об этом появилось спустя более двух месяцев после того, как прокуратура Иркутской области настоятельно рекомендовала теперь уже бывшему губернатору Иркутской области Сергею Левченко уволить этого своего подчинённого с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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