Казань, , 12:50 — REGNUM В селе Столбище Лаишевского района произошел пожар. Были эвакуированы 740 детей и около 40 сотрудников учреждения, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Причем эвакуация проводилась самостоятельно, еще до приезда пожарных расчетов. Благодаря чётким действиям администрации школы погибших и пострадавших нет.

Спасатели выехали на пожар по рангу № 2. Прибыв на место происшествия, они установили, что в гардеробной на первом этаже произошло возгорание рюкзака, которое было ликвидировано персоналом школы до приезда экстренных служб.

По предварительным данным, в рюкзаке произошло самовозгорание портативного внешнего аккумулятора.

Как сообщало ИА REGNUM, в школе № 132 Казани в апреле 2019 года произошло короткое замыкание. До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 1000 человек, из них 899 учащихся.