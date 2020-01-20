Липецк, , 12:49 — REGNUM В Липецкой области с 17 по 19 января в пяти дорожно-транспортных происшествиях пострадали восемь человек. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального УМВД.

17 января в областном центре столкнулись два автомобиля. По предварительной версии, авария произошла из-за того, что была нарушена очередность проезда. Оба водителя были госпитализированы. В Добринском районе водитель легкового авто на трассе не справился с управлением, и машина перевернулась в кювет. Пострадала пассажирка, женщину госпитализировали.

18 января в Липецке легковые автомобили на переходе дважды сбивали пешеходов в разных районов. Двух пострадавших госпитализировали с травмами. Также на улице Космонавтов столкнулись три легковые машины. Пострадали три человека: двоих госпитализированы, а одну из пострадавших отпустили после оказания медицинской помощи.