Пхохан, Южная Корея, , 12:56 — REGNUM 20 января в сетях одного из судов в Южной Корее был найден мёртвым северный малый полосатик, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей морской полиции города Пхохана.

По их словам, млекопитающее было обнаружено в 8:20 по местному времени в 1 км к востоку от района Хомикот-мён.

Известно, что длина кита составила 3,6 метра, ширина — 1,7 метра.

Представители морской полиции осмотрели тушу северного малого полосатика, которая была доставлена в порт города Пхохана, и выдали владельцу судна документ, подтверждающий, что кит не был пойман незаконным способом.

Туша кита была продана за 23 млн вон (~$19 865) на портовом рынке.