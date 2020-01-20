Дзержинский район, Калужская область, , 14:13 — REGNUM В Калужской области вступил в силу приговор в отношении 47-летнего жителя Москвы за преступление, совершенное им семь лет назад. Об этом 20 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Подсудимый в 2012 году в составе преступной группы присвоил имущество, предоставленное ему в аренду организацией из Санкт-Петербурга. Длительное время подсудимый находился в розыске и скрывался за пределами Российской Федерации в странах Европы и США, в то время как его подельник был осужден еще в 2014 году.

Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 2,5 года условно. Стоимость похищенного имущества в сумме двух миллионов рублей возмещена потерпевшему в полном объеме. Не согласившись с решением районного суда, подсудимый обжаловал приговор в апелляционном порядке. По результатам рассмотрения судом апелляционной инстанции приговор оставлен без изменения.

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