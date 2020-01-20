Уфа, , 12:46 — REGNUM Деятельность кафе сети быстрого питания «Папа Гриль» приостановили в Уфе. Об этом 20 января сообщает пресс-служба республиканского управления Федеральной службы судебных приставов.

По сообщению пресс-службы ведомства, в кафе, которое продавало фасфуд, были зафиксированы нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов.

Отмечается, что заведение работало без централизованного водоснабжения и раковины для мытья рук. Кроме этого, вместо двухсекционной ванны была установлена односекционная. Поэтому мойка рук осуществлялась в одной ванне вместе с кухонной и столовой посудой.

Сообщается, что владелец заведения был привлечен к административной ответственности по ст.6.6 КоАП РФ. Суд приостановил деятельность заведения сроком на 60 суток.

Отмечается, что судебные приставы Самары опечатали и опломбировали входы в кафе.

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