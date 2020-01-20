Хунзахский район, Дагестан, , 12:56 — REGNUM Два человека погибли от отравления угарным газом в Хунзахском районе Дагестана. Трагедия произошла 19 января в небольшом высокогорном селе Эбута, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 января в пресс-службе МЧС России по республике.

«От диспетчера ЕДДС Хунзахского района поступила информация о том, что в результате отравления угарным газом в частном жилом доме в населенном пункте Эбута скончались два человека 1961 и 1958 годов рождения», — сообщила собеседница.

В настоящее время специалисты выясняют причину трагедии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2019 года в частном доме в поселке Сулак Бабаюртовского района Дагестана угарным газом отравились четыре человека, в том числе трое детей. Всех пострадавших доставили в больницу, летального исхода удалось избежать.