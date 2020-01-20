Пермь, , 12:40 — REGNUM В Кировском районе Перми объявлен режим повышенной готовности для органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края. Постановление, завизированное мэром Дмитрием Самойловым, опубликовано на сайте администрации города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спецрежим введен из-за аварийного состояния жилого многоквартирного дома по Бетонному переулку, 3. Согласно документу, службы должны вести постоянный мониторинг состояния здания, подготовить маневренный фонд для временного проживания жителей аварийного дома. Перед первым заместителем главы Кировского района Перми поставлена задача в кратчайшие сроки организовать расселение жителей из аварийного дома в маневренный фонд.

По данным издания «Местное время», 15 января в доме обрушилось потолочное перекрытие. ЧП произошло в пустующем помещении. Пострадавших нет.