Щучье, Курганская область, , 12:38 — REGNUM Курганский городской суд не взял под стражу экс-главу города Щучье Владимира Тамахина. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Бывшего главу города Щучье задержали 17 января. По версии следствия, в период с 2016 по 2018 годы он издавал незаконные приказы о премировании себя в сумме более 700 тыс. рублей. Кроме того, с 2017 по 2018 год он путём оформления фиктивных договоров об оказании услуг и последующей их оплаты, по мнению следствия, совершил хищение свыше одного миллиона рублей из бюджета города.

Владимиру Тамахину вменяются преступления по ч. 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, совершённое лицом с использованием своего служебного положения…») и ч. 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).