Ростов-на-Дону, , 12:34 — REGNUM В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту гибели молодого моряка на судне «ОТА-947» (принадлежит судоходной компании ООО «Аракс»). Об этом ИА REGNUM сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР 20 января.

Тело моториста-рулевого было обнаружено в трюме буксира, которое располагалось на Александровском рейде Аксайского района, в сентябре 2019 года. Следователи предполагают, что уроженец Астраханской области, передвигаясь по палубе баржи «ВД-3759», «упал в пустой грузовой трюм в связи технической неисправностью механизма откатываемых люковых закрытий через негерметичную крышку трюма баржи». От полученных травм моряк скончался на месте происшествия.

Предполагается, что «смерть моряка наступила в результате неосторожных действий лиц из числа членов экипажа судна «ОТА-947». Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» продолжается.