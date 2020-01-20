Бейрут, , 12:30 — REGNUM В результате акций протеста в Ливане число пострадавших достигло 114 человек, об этом 20 января сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, на местах столкновения демонстрантов с полицией дежурят 18 карет скорой помощи и 86 медицинских сотрудников. 58 пострадавших уже переправлены в госпитали.

Сотрудники СМИ отмечают, что демонстрации начинают рассеиваться из-за неудовлетворительных погодных условий.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ливане продолжаются с 17 октября 2019 года. Жители страны недовольны ухудшающимся экономическим положением в стране, требуют изменения политики правительства.

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