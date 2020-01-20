Барнаул, , 12:25 — REGNUM В связи с гибелью в Китае третьего человека от нового типа коронавируса кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что пневмония нового типа, по-видимому, обладает немалыми токсигенными свойствами.

«К сожалению, не существует каких-то специфических клинических признаков, позволяющих заподозрить у человека появление данной инфекции. Это симптоматика гриппа или других ОРВИ. Единственной мерой по предупреждению проникновения новой инфекции в Россию, которая, к слову сказать, сейчас и реализуется, является выявление пострадавших и контактировавших с ними за счет лабораторной экспресс-диагностики прибывших из Китая людей, имеющих лихорадку и другие подозрительные симптомы», — пояснил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, детекторы, выявляющие коронавирус нового типа, были установлены органами гигиены и санитарного контроля в аэропорту и на вокзалах города Ухань 19 января. Количество выявленных случаев заражения возросло до 198.

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