Минск, , 12:24 — REGNUM Подозреваемый в осквернении памятника поэту Александру Пушкину задержан в Минске. Такое сообщение опубликовал один из лидеров белорусской необандеровской оппозиции Павел Северинец 20 января в Facebook.

По его словам, за вандализм милиция задержала члена оппозиционной необандеровской организации «Молодой фронт», юриста по образованию Филиппа Шаврова. Этот человек также рисовал политические граффити.

Мужчину поместили в центр изоляции правонарушителей, добавил Северинец. Комментариев от белорусских правоохранителей пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января стало известно об осквернении в Минске памятника Пушкину, который был подарен белорусской стороне московской мэрией. Памятник разрисовали красной краской. В российском посольстве осудили инцидент.

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