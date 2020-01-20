Самара, , 12:23 — REGNUM Машину с ребенком угнали в Самарской области. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Служба спасения Самара.

По сообщению пресс-службы ведомства, происшествие произошло рано утром 20 января в Кинеле. От дома № 27 по улице Ульяновской неизвестный угнал автомобиль ВАЗ 21 102 (госномер К 203 РА цвета «серо-серебристый металлик»). В момент угона в машине сидел четырехлетний ребенок. Отмечается, что машина была припаркована рядом с детским сад и стояла с включенным двигателем.

По предварительной информации, позже малыша высадили около магазина. Ребенок рассказал сотрудникам торговой точки, что он потерялся.

Прибывшие на место сотрудники полиции забрали мальчика в отдел и передали матери.

По словам полицейских, малыш чувствует себя нормально.

Сообщается, что в Самарской области введен план-перехват. Поиск автомашины продолжается.

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