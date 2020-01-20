Москва, , 12:16 — REGNUM Полиция проверяет сообщения о минировании в Москве 100 школ и 20 торговых центров, передаёт 20 января Telegram-канал «ОПЕР слил».

По данным источника, также «заминированы» 42 больницы и поликлиники.

Ранее появились сообщения об угрозах взрыва в зданиях судов столицы, магазинах «Магнит» и «Пятёрочка», а также на всех станциях метро.

Официальных данных по проверкам объектов и поступившим угрозам нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и других городах России проходит волна «минирований», она началась в конце ноября 2019 года. Сообщения с угрозами поступают почти каждый день. Все они оказываются ложными.