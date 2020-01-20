Рыбинск, Ярославская область, 20 января 2020, 12:16 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области суд вынес приговор по делу о происшествии в квест-комнате, в результате которого участница квеста потеряла глаз. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.
В январе 2019 года в квест-комнате «Воскрешение-лабиринт» в Рыбинске 17-летней девушке в результате взрыва петарды выбило глаз. На скамье подсудимых оказались организаторы квеста.
Также суд приговорил выплатить потерпевшей 1,5 млн рублей компенсации морального вреда — по 750 тысяч рублей с каждого из осужденных.
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